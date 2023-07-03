تفكيك صاروخ Vulcan Centaur الذي كان جاهزا لأول إطلاق

تقرر تفكيك صاروخ Vulcan Centaur الأمريكي الذي كان جاهزا لأول إطلاق لأسباب فنية.

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وتشير ArsTechnica إلى أنه جرى تفكيك جزئي للصاروخ Vulcan Centaur الذي كان جاهزا لأول إطلاق. ونقلت الأجزاء التي رفعت من وحدة التعجيل إلى المصنع لتقوية بطانة خزان الوقود.

ووفقا لـ ArsTechnica ليس مستبعدا أن يطلق الصاروخ خلال العام الجاري، ولكن استخدامه في النقل لن يتم قبل عام 2024 المقبل.

وكانت ArsTechnica قد أعلنت في وقت سابق من شهر يونيو الماضي نقلا عن مصدرين مطلعين أن أول إطلاق لصاروخ Vulcan Centaur لن يتم قبل الربع الأخير من عام 2023. كما أفادت لاحقا أن الاختبارات النارية الثابتة للمرحلة الأولى كانت ناجحة.

المصدر: لينتا. رو