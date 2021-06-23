شركة جيف بيزوس تنفي وجود مشاكل خاصة بإنتاج محركها الفضائي

فنّد رئيس شركة ULA الأمريكية، توري برونو أخبارا أفادت بأن شركته تتأخر في إنتاج محركات BE-4 لصاروخ Vulkan Centaur والتي من شأنها أن تحل محل محركات "إر دي – 180" روسية الصنع.

جاء ذلك الثلاثاء 22 يونيو في مدونته على "تويتر".

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يذكر أن إدارة الأموال والرقابة المركزية الأمريكية كانت قد نشرت في يونيو الجاري تقريرا أثبت أن عملية تصنيع المحرك 4 - BE تواجه مشاكل تقنية متعلقة بنظام إشعال المحرك. وأشار التقرير إلى أن شركة Blue Origin الأمريكية التي تولت إنتاج المحركات بموجب اتفاقية موقعة مع شركة ULA قد لن توردها في موعد متفق عليه لإطلاق صاروخ Vulcan Centaur عام 2021.

وبالتالي فإن التقرير قد أثبت أن شركة ULA ستضطر العام الجاري إلى استخدام صواريخ "أطلس" المزودة بمحركات "إر دي – 180" روسية الصنع لإطلاق الأقمار الصناعية العسكرية.

وقال رئيس ULA:" مع الأسف فإن المعلومات الواردة في التقرير خاطئة، مع العلم أن عملية إنتاج المحركات الأمريكية الفضائية جارية على قدم وساق وستختتم قبل الموعد المعين لها. وليست هناك أية مشاكل متعلقة بنظام الإشعال".

وأشار، توري برونو إلى أن صاروخ Vulkan Centaur سيكون جاهزا ومزودا بمحركات BE-4 في الوقت المعين له.

يذكر أن وحدة تسريع صاروخ Vulcan Centaur يتوقع أن تزود بمحركين من طراز BE-4. وقد تم تصنيع المحركات من هذا النوع كبديل لمحركات "إر دي – 180" روسية الصنع المستخدمة في صواريخ "أطلس". كما يتوقع أن تحل صواريخ "فولكان" محل صواريخ "أطلس" وتصبح وسيلة رئيسة تستعين بها Blue Origin في منافسة شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

المصدر: تاس