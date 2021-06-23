"سبيس إكس": الإنترنت الفضائي قد يشمل العالم كله بحلول الخريف المقبل

أفادت وكالة "رويترز" بأن شركة "سبيس إكس" تخطط لنشر 12 ألف قمر صناعي ، ما يكلفها 10 مليارات دولار.

الأمر الذي يضمن بحلول سبتمبر المقبل توفير الإنترنت اللاسلكي للعالم أجمع باستخدام نظام "ستارلينك" الفضائي للأقمار الصناعية.

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ونقلت "رويترز" عن رئيس "سبيس إكس" غفين شوتفل، قوله:" قد نجحنا في نشر 1800 قمر صناعي. وسيشمل إنترنت "ستارلينك" العالم كله بمجرد أن تصل الأقمار الصناعية مداراتها. ويبقى لنا بعد ذلك الحصول على تراخيص من الجهات المختصة المسؤولة عن ضبط الإنترنت".

يذكر أن إيلون ماسك كان قد أعلن في مايو الماضي أن شركنه قد تلقت 500 ألف طلب بالانضمام إلى شبكة الإنترنت "ستارلينك".

جدير بالذكر أن اللجنة الفدرالية الأمريكية أقرت العام الجاري خطة "سبيس إكس" لنشر بعض الأقمار الصناعية "ستارلينك" في المدار المنخفض للأرض، ما سيسمح بتقديم الإنترنت السريع لمن ليست لديهم فرصة للوصول إليه.

وتخصص شبكة "ستارلينك" لضمان دخول الإنترنت بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بوزن 500 كيلوغرام. وقد أطلق أول قمر صناعي تابع لتلك الشبكة في مايو عام 2019.

المصدر: تاس