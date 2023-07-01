ناسا تستعيد الاتصال بمروحية "إنجينويتي" على المريخ بعد شهرين من الصمت اللاسلكي (صورة)

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الجمعة، أنها أعادت ربط الاتصال بمروحية "إنجينويتي" المريخية، بعد أكثر من شهرين من الصمت اللاسلكي.

وقد صمدت الطائرة الدوارة الصغيرة، التي بدأت رحلتها إلى الكوكب الأحمر مع مسبار "برسيفرنس" في أوائل عام 2021، لفترة أطول بكثير من مهمتها الأولية المقررة لثلاثين يوما فقط لإثبات جدوى تقنيتها في خمس رحلات تجريبية.

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واستخدمت المروحية عشرات المرات منذ إطلاقها، حيث تعتبر بمثابة مستكشف جوي لمساعدة الروبوت الجوال في البحث عن علامات حياة ميكروبية قديمة تعود إلى ما قبل مليارات السنين، عندما كان المريخ أكثر رطوبة ودفئا مما هو عليه اليوم.

وتم إطلاق الرحلة الـ52 لمروحية "إنجينويتي" في 26 أبريل 2023، لكن مراقبي المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا، فقدوا الاتصال بها أثناء هبوطها على السطح بعد رحلتها التي استمرت دقيقتين على علو 363 مترا.

وكان فقدان الاتصالات متوقعا، بسبب وجود تل بين "إنجينويتي" وروبوت "برسيفرنس" الذي يعمل بمثابة أداة ربط بين المسيّرة والأرض.

ورغم ذلك، وقال رئيس الفريق المسؤول عن "إنجينويتي" في مختبر الدفع النفاث، جوشوا أندرسون، لوكالة "فرانس برس" إنها "كانت الفترة الأطول التي أمضيناها من دون أن نسمع عن "إنجينويتي" شيئا خلال المهمة".

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وأضاف أنها صممت "لتكون قادرة على التصرف بالشكل المطلوب عندما تحدث فجوات مماثلة في التواصل، لكننا نشعر بالارتياح بطبيعة الحال، عندما نعاود الاتصال بها".

وتشير البيانات حتى الآن إلى أن المسيّرة في حالة جيدة، حيث سيتم تحضيرها لرحلتها التالية غربا، نحو نتوء صخري يهتم فريق "برسيفرنس" باستكشافه، إذا كانت نتائج فحوص "إنجينويتي" الأخرى إيجابية".

وتجدر الإشارة إلى أن "برسيفرنس" تعرض لمشكلات في الاتصالات من قبل، حيث كتب كبير المهندسين في المهمة، ترافيس براون، في منشور له على مدونة أن المروحية "كانت تجوب دلتا نهر قديمة عندما فقد الاتصال بها لمدة ستة أيام تقريبا في أبريل، وهي فترة طويلة بشكل مؤلم".

Are you there, Earth? It’s the #MarsHelicopter. 👋



Ingenuity has reestablished contact with @NASAPersevere following two months of radio silence.



🔗 https://t.co/eQylNmtaaWpic.twitter.com/zcdeiuyBwQ — NASA JPL (@NASAJPL) June 30, 2023

المصدر: أ ف ب