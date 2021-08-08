مروحية "إنجينويتي" تلتقط صورة ملفتة لسطح المريخ

تستعد مروحية "إنجينويتي" التابعة لناسا لرحلتها الحادية عشرة على سطح المريخ، لكن الروبوت الطائر التقط مؤخرا صورا لمنطقة تُعرف باسم "Raised Ridges''.

والتقطت المروحية صورا للتلال، التي ربما تكون ناجمة عن الرياح والغبار أو ربما المياه التي تدفقت ذات مرة في فوهة "جيزيرو"، في رحلتها 24 يوليو، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية.

NASA/JPL-Caltech

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وقال كيفن هاند، العالم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في بيان: "ولكن إلى جانب جمالها الغامر، توفر الصورة تفاصيل رائعة. وإذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية بعض الخطوط الغريبة عبر أسطح العديد من الصخور. هل هذه مجرد دهور من الرياح والغبار تهب على الصخور، أم أن هذه الميزات تحكي قصة المياه؟ نحن فقط لا نعرف حتى الآن".

وبفضل "إنجينويتي"، أصبحت ناسا قادرة بشكل فعال على أن تكون في "مكانين في وقت واحد" من خلال مهمة "بيرسيفيرانس"، سواء في Crater Floor Fractured Rough و"إنجينويتي" التي تحلق بالقرب منها.

وأضاف هاند: ""إنجينويتي" توفر معاينة مفصلة لميزات جيولوجية مثيرة للاهتمام على بعد مئات الأمتار منا".

المصدر: ديلي ميل