قديروف يعلن وصول قمر "أحمد-1" الشيشاني إلى المدار (فيديو)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن صاروخ "سويوز 2.1 ب" الذي انطلق من قاعدة "فوستوشني" شرقي روسيا، حمل قمر "أحمد-1" الاصطناعي الشيشاني ضمن مجموعة أقمار روسية جديدة.

وكتب قديروف على قناته في "تيليغرام"، أن جمهورية الشيشان أطلقت أول قمر صناعي تمت صناعته من قبل متخصصين شيشان ووصل إلى المدار بسلام في قوام مجموعة أقمار روسية جديدة من 43 قمرا.

وأشار قديروف إلى أن إطلاق القمر الصناعي هذا مجرد بداية لفريق الخبراء الشيشان، الذي لديه خطط طموحة في هذا المجال.

وحصل فريق الخبراء الشيشان هذا العام على منحة لتطوير قمر صناعي ثان، من المتوقع أن يكون لديه قدرات إضافية على التصوير الأرضي، ويحمل أجهزة استشعار عالية التقنية لقياس المجال المغناطيسي للأرض.

المصدر: RT