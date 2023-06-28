جيمس ويب يلتقط صورا فريدة لزحل وحلقاته وأقماره كما لم يسبق لها مثيل من قبل

نشر العلماء المسؤولون عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا سلسلة من الصور الفريدة التي التقطها التلسكوب للعملاق الغازي زحل.

والتقطت الصور باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة من القمر الصناعي (NIRCam)، وتُظهر زحل كما يُرى من خلال مجموعة متنوعة من المرشحات.

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ونظرا لأن الصور خام، فإنه ما تزال أحادية اللون باللونين الأسود والأبيض. ومع ذلك، من الممكن ملاحظة زحل في كامل تألقه .

ومن بين الصور، تبرز تلك التي تم التقاطها باستخدام مرشح قصير الطول الموجي، حيث يمكن رؤية نطاقات سحابة زحل، بينما تتألق الحلقات بشكل ساطع حول مركز الكوكب.

وبمجرد معالجة الصور، سيتم تلوينها، والذي من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل جديدة حول الغلاف الجوي، والحلقات، والأقمار التي تدور حول زحل.

وفي إحدى الصور، كان الكوكب نفسه غير مرئي تقريبا، وسواد الفضاء من حوله، بينما تتوهج الحلقات بشكل مضيء.

وفي صورة أخرى، تتوهج الحلقات بشكل أكثر إشراقا، لكن الكوكب نفسه يكون أكثر وضوحا، مع بعض نطاقاته المرئية.

كما تظهر صورة أخرى الكوكب بأكمله وحلقاته عبارة عن كرة كبيرة من الضوء، ولكن يمكن أيضا رؤية المزيد من النجوم وبعض أقماره العديدة.

This is Saturn as viewed by the James Webb Space Telescope in short near-infrared wavelengths.



The image was filtered to dim the planet's glow, and bring out the shine of its glorious rings.



[read more: https://t.co/Xh1G2Po4Al] pic.twitter.com/L470T6jUkU — Massimo (@Rainmaker1973) June 26, 2023

https://t.co/r9wT97jMkY Spectacular JWST photos capture Saturn as never seen before https://t.co/IKzBPrQLFh — UK Search (@UKSearch1) June 27, 2023

وهناك بعض الجدل حول عدد الأقمار التي تدور حول زحل، ولكن اعتبارا من 8 يونيو، أحصت وكالة ناسا 146 منها.

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JWST/JWSTFeed)

وأبهر زحل مراقبي الفضاء لآلاف السنين، منذ اكتشاف غاليليو غاليلي لأول مرة الحلقات الغامضة للكوكب.

وفي الآونة الأخيرة، اكتشف علماء الفلك أن أشهر معالم زحل تختفي وتتساقط ببطء في الكوكب نفسه.

المصدر: مترو