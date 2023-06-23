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"ناسا" توسع تعاونها الفضائي مع الهند

الفضاء

Legion-Media
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أعلنت وكالة "ناسا" أنها ستتعاون مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في العديد من المشاريع المشتركة.

وجاء في بيان صحفي صدر مؤخرا عن الخدمة الصحفية لللبيت الأبيض: "ستقوم وكالة ناسا بإجراء تدريبات متقدمة لرواد الفضاء التابعين لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) والذين سيذهبون في رحلات إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

وأشار البيان إلى أن ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية تعتزمان تطوير برنامج تعاون استراتيجي في مجال رحلات الفضاء البشرية بحلول نهاية عام 2023.

 كما اتفقت المؤسستان أيضا على تبادل بيانات الأقمار الصناعية لدراسة المواضيع التي تتعلق بالمناخ والتنمية المستدامة ودراسة الموارد الطبيعية وإدارة الكوارث.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهند وافقت على استثمار بقيمة 318 مليون دولار لاستحداث مرصد لدراسات موجات الجاذبية على أراضيها، وسيعمل هذا المرصد بالتعاون مع مراصد شبيهة موجودة في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: فيستي

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