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دبي تستعد لإطلاق قمر صناعي بصاروخ "سيوز" الروسي

الفضاء

دبي تستعد لإطلاق قمر صناعي بصاروخ
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مركز محمد بن راشد للفضاء يجهز قمر فاي التجريبي
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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن موعد إطلاق القمر الاصطناعي "فاي – التجريبي"، عبر الصاروخ الفضائي الروسي "سويوز".

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ووفق ما ذكرت صفحة حكومة دبي الرسمية عبر "تويتر" فإن مركز محمد بن راشد للفضاء حدد يوم 27 يونيو الجاري موعدا لإطلاق القمر في تمام الساعة 3:34 مساء بتوقيت الإمارات، ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية "فاي".

ولفتت الصفحة إلى أن "عملية الإطلاق ستتم من موقع إطلاق بايكونور كوزمودروم الروسي باستخدام مركبة الفضاء سويوز".

وبحسب حكومة دبي، فإن هذه المبادرة الرائدة، التي يقودها مركز محمد بن راشد للفضاء بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، هي في طليعة التعاون العالمي، حيث توفر الوصول إلى الفضاء وتسريع التقدم المستدام لتقنيات الفضاء الجديدة.

المصدر: RT

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