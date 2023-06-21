دبي تستعد لإطلاق قمر صناعي بصاروخ "سيوز" الروسي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن موعد إطلاق القمر الاصطناعي "فاي – التجريبي"، عبر الصاروخ الفضائي الروسي "سويوز".

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ووفق ما ذكرت صفحة حكومة دبي الرسمية عبر "تويتر" فإن مركز محمد بن راشد للفضاء حدد يوم 27 يونيو الجاري موعدا لإطلاق القمر في تمام الساعة 3:34 مساء بتوقيت الإمارات، ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية "فاي".

ولفتت الصفحة إلى أن "عملية الإطلاق ستتم من موقع إطلاق بايكونور كوزمودروم الروسي باستخدام مركبة الفضاء سويوز".

مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن موعد إطلاق القمر الاصطناعي (فاي – التجريبي) يوم 27 يونيو الجاري في تمام الساعة 3:34 مساء بتوقيت الإمارات ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية "فاي"، على أن تتم عملية الإطلاق من موقع إطلاق بايكونور كوزمودروم الروسي باستخدام مركبة الفضاء سويوز. pic.twitter.com/mDek0jXMZY — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 20, 2023

وبحسب حكومة دبي، فإن هذه المبادرة الرائدة، التي يقودها مركز محمد بن راشد للفضاء بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، هي في طليعة التعاون العالمي، حيث توفر الوصول إلى الفضاء وتسريع التقدم المستدام لتقنيات الفضاء الجديدة.

المصدر: RT