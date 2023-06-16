المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها لاستقبال مركبة "سويوز" الروسية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن تعديلات أجريت على مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لاستقبال مركبة "سويوز" الروسية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "اليوم الجمعة تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لتهيئة الظروف المناسبة لالتحام مركبة Soyuz MS-24 بها، ولانفصال مركبة Soyuz MS-23 عنها".

وأضاف البيان "تم تعديل مدار المحطة باستخدام محركات مركبة Progress MS-22 الروسية الملتحمة بها، وصباح اليوم وفي تمام الساعة 09:27 بتوقيت موسكو بدأت محركات المركبة بالعمل واستمرت لمدة 770.2 ثانية، ونتيجة لذلك زاد متوسط ​​ارتفاع مدار المحطة بمقدار 2.1 كلم، ليصبح بعده عن الأرض 416.35 كلم".

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد "روس كوسموس" دميتري بيتيلين، وسيرغي بروكوبييف، وأندريه فيديايف، ورواد وكالة ناسا، فرانك روبيو وستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي.

المصدر: فيستي