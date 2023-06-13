رواد "روس كوسموس" يستعدون لرابع عملية خروج إلى الفضاء المفتوح هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية يستعدون للخروج بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "من المفترض أن يخرج رائدا روس كوسموس دميتري بيتيلين وسيرغي بروكوبييف المتواجدان على متن المحطة الفضائية الدولية في 22 يونيو الجاري بمهمة إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف البيان: "في الفترة ما بين 9 و12 يونيو الجاري أتم الرائدان في إطار برنامج الفضاء الروسي عمليات التحضير للمهمة القادمة التي سيخرجان فيها إلى الفضاء المفتوح، وهذه العملية ستكون رابع عملية يخرج فيها الرواد الروس من المحطة هذا العام".

وأشارت المؤسسة إلى أن بروكوبييف وبيتيلين كانا قد خرجا في مهمة إلى الفضاء المفتوح ليلة 13 مايو الماضي، وأمضيا خارج المحطة 5 ساعات و14 دقيقة تقريبا، وخلال تلك المهمة قاما بتثبيت المبادل الحراري لوحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة، وأنجزا عدة أعمال تقنية أخرى.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت في بيان لها أن سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين سيخرجان من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في عدة مهمات لاستكمال دمج وحدة Nauka الروسية بالمحطة في ربيع وصيف 2023.

المصدر: فيستي