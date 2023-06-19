وميض أخضر مذهل وغريب قرب القطب الشمالي للمشتري

نشرت وكالة ناسا صورة مذهلة التقطها مسبار الفضاء جونو يوم الخميس تظهر وهج البرق داخل دوامة تشكلت بالقرب من القطب الشمالي للمشتري.

ويحدث البرق على الأرض عندما تنشأ الشحنات الموجبة والسالبة من بلورات الجليد المتصادمة وقطرات الماء داخل السحب، والتي تنفصل في النهاية بسبب قوى الحمل الحراري.

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في حالة كوكب المشتري، تحدث هذه الظواهر عندما ترتفع الغازات، بما في ذلك بخار الماء، من أعماق الكوكب، وعندما تتجمد، تنتقل جزيئات الجليد من القطرات، ما ينتج عنه في النهاية تفريغ يشبه البرق.

ويتم اكتشاف البرق في العملاق الغازي بشكل متكرر بالقرب من القطبين.

ويواصل مسبار جونو التابع لناسا إعطاءنا نظرة رائعة على طقس المشتري. وأحدث الصور تظهر وهج البرق داخل دوامة تشكلت بالقرب من القطب الشمالي للكوكب.

ويدور جونو حول كوكب المشتري في مسار بيضاوي منذ يوليو 2016، ويقوم بملاحظات تفصيلية لعملاق الغاز خلال الممرات القريبة فوق أقطابها.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية لقطة رصدها مسبار جونو للتوهج الأخضر من ضربة صاعقة داخل دوامة بالقرب من القطب الشمالي لكوكب المشتري.

وكتبت ناسا في وصف للصورة التي نشرتها يوم الخميس 15 يونيو، أن المشهد التقط خلال الرحلة الحادية والثلاثين لجونو في 31 ديسمبر 2020، عندما كان المسبار على ارتفاع 32 ألف كيلومتر (19900 ميل) فقط فوق قمم السحاب على الكوكب في ذلك الوقت.

وأضاف مسؤولو ناسا أن العالم المواطن كيفن غيل عالج الصورة التي تم إصدارها حديثا باستخدام البيانات الأولية التي جمعت بواسطة أداة JunoCam الخاصة بجونو.

NEWS 🚨: NASA's Juno spacecraft captures mysterious green flash coming from one of Jupiter's storms



Scientists say it's a lightning strike pic.twitter.com/TcmtMxnvfm — Latest in space (@latestinspace) June 17, 2023

وفي يوليو 2016، وصل المسبار الفضائي جونو إلى كوكب المشتري بعد رحلة استغرقت خمس سنوات، واستقر في مدار قطبي مدته 53 يوما يمتد فوق سحب عملاق الغاز إلى المناطق الخارجية للغلاف المغناطيسي.

En esta vista de un vórtice próximo al polo norte de Júpiter, la misión Juno de la NASA observó el resplandor de un rayo. En Júpiter es probable que los relámpagos se generen en nubes que contienen una solución de amoníaco y agua. 📷: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS -

Image… pic.twitter.com/lXx7CFW6zz — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) June 18, 2023

وحدد موقع ProfoundSpace.org أن جونو قام بـ 51 مقاربة لكوكب المشتري حتى الآن، وكشف أن المرحلة التالية ستتم في 23 يونيو من هذا العام.

وأشار الموقع إلى أن مهمة جونو من المقرر أن تستمر حتى سبتمبر 2025 إذا تم الحفاظ على الأجهزة الموجودة على المسبار في حالة جيدة في بيئة الإشعاع القاسية لكوكب المشتري.

المصدر: سبيس