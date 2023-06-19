إطلاق أول قمر إندونيسي مخصص لخدمات الإنترنت

أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها أطلقت إلى الفضاء أول قمر صناعي إندونيسي مخصص لخدمات الإنترنت.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة Antara الإندونيسية فإن شركة سبيس إكس أطلقت قمر SATRIA-1 الإندونيسي على متن صاروخ من نوع Falcon 9، وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، يوم الأحد 18 يونيو الجاري تمام الساعة 18:21 بالتوقيت المحلي (الاثنين 19 يونيو، تمام الساعة 01:21 بتوقيت موسكو).

إقرأ المزيد

ومن جهته أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسي إلى أن القمر المذكور قادر على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 150 غيغابايت/ثا، وستستفيد من خدماته أكثر من 50000 مؤسسة، وسيكون قادرا على تأمين خدمات الإنترنت للجزر والمناطق النائية في إندونيسيا والتي يصعب مد كبلات الإنترنت التقليدية إليها.

وذكرت وكالة رويترز أن القمر المذكور ساهم في تطويره شركة Thales Alenia Space الفرنسية-الإيطالية، وضمن مشروع بلغت تكلفته الإجمالية 540 مليون دولار.

المصدر: تاس