الكشف عما قد تبدو عليه مستعمرات الفضاء في المستقبل القريب!

في العبور بين النجوم وصولاً إلى المريخ، كان استكشاف الإنسان للفضاء سمة رئيسية في أفلام الخيال العلمي على مر السنين.

لكن كيف ستبدو المستعمرات البشرية في الفضاء في الواقع؟

يزعم خبراء الفضاء أن استكشاف الإنسان للفضاء سيبدأ مع بناء "بوابات" بالقرب من الأرض. وسيساعد هذا عددا صغيرا من المستكشفين البشر على بناء مستعمرات على القمر ثم المريخ، كما يقولون.

ولتصور الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه، استخدم موقع "ديلي ميل" منشئ الذكاء الاصطناعي الشهير Midjourney لإنشاء صور للمستعمرات والمركبات الفضائية، بناء على هذه التوقعات.

بوابات بالقرب من الأرض

سيعتمد الاستكشاف البشري على "البوابات" و"الموانئ" المستقلة في الفضاء والتي ستنقل المستكشفين البشر إلى المريخ وما وراءه، كما يقول ديفيد بارنهارت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الفضاء Arkisys.

وفي حديثه إلى "ديلي ميل"، قال: "إن مستقبل الاستكشاف البشري سيرتكز على مدى قدرتنا على إعداد البنية التحتية اللازمة، أي سلاسل التوريد، والإسكان، ومخازن الطعام، إلخ".

تماما كما هو الحال على الأرض، سيتم استكشاف الفضاء من قبل الرواد، الذين سيُنشئون البنية التحتية اللازمة لتتبع المزيد من الناس، كما يعتقد بارنهارت.

وتهدف Arkisys إلى بناء "The Port" - منارة مدارية ومنارة تخدم المسافرين والمركبات الفضائية في مدار الأرض، على القمر والمريخ وما بعده.

محطات الطريق إلى المريخ

يقول بارنهارت إن استكشاف الإنسان للفضاء سيعتمد على كل من "الموائل" و"المحطات الفضائية" ولكن أيضا "الموانئ" الروبوتية التي تنقل البضائع والمركبات.

وستسمح الهوائيات الكبيرة أيضا بالاتصال المستمر بموائل المريخ بشكل أعمق في النظام الشمسي.

محطة فضاء تدور حول القمر

قال بارنهارت: "كان المفهوم الأولي لوكالة ناسا لموائل القمر المستدامة هو إنشاء "بوابة"، تساعد في نقل الوقود والأفراد من/إلى السطح، ولكنها كانت أيضا بمثابة محطة طريق للنقل المحتمل إلى المريخ. وفي الوقت الحالي، هناك جهود حكومية وخاصة لتطوير مستويات مختلفة من البنية التحتية، من المحطات الفضائية أو الموائل على نطاق واسع، إلى الموانئ المستقلة القابلة للتطوير".

ويشير بارهارت إلى أن شركة Morgan Stanley توقعت أن تصل قيمة قطاع الفضاء إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2040.

تعدين الكويكبات

يُصنف تعدين الكويكبات بين أكثر الصناعات ربحية، حيث اقترح نيل ديغراس تايسون أن أول تريليونير سيكون قطبا لتعدين الكويكبات.

ويقيس Asterank القيمة المحتملة لأكثر من 6000 كويكب تتبعها وكالة ناسا - ويقترح أن تعدين 10 كويكبات فقط تم اختيارها لقربها من الأرض يمكن أن تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار.

قواعد القمر المأهولة

قال مستشار ناسا السابق فيليب روبرت هاريس إن القواعد القمرية والمحطات الفضائية القريبة من الأرض سيسكنها "تكنوتس" بناة أول بنية تحتية في الفضاء.

وفي كتابه Space Enterprise: Living and Working Offworld in the 21st Century، كتب: "وضع بناء محطات فضائية وقواعد قمرية الأساس لبنية تحتية فضائية على مدى الخمسين عاما القادمة، ما أدى إلى المزيد من المستوطنات الفضائية، والبعثات المأهولة إلى المريخ، وتعدين الكويكبات وفي النهاية لتحريك المستعمرات البشرية التي تدور في الفضاء أو على كواكب أخرى. بدءا من حفنة من رواد الفضاء، وامتدادا إلى عمال البناء في الفضاء من "تكنوتس"، فمن المحتمل أن يتصاعد عدد السكان هناك خلال هذه الألفية إلى الآلاف من رواد الفضاء".

وفي الكتاب، يضيف خبير ناسا السابق ديفيد جي شيرنك: "القمر هو المكان المنطقي لتأسيس أول مستوطنة بشرية في العالم الخارجي. يوفر الحماية من مخاطر الفضاء ويحتوي على الطاقة (ضوء الشمس) والموارد المادية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة البشرية، وهو منصة ممتازة للدراسات العلمية، وخاصة علم الفلك.

المركبة الفضائية إلى المريخ

قدم إيلون موسك تنبؤات مختلفة حول السفر إلى المريخ، مع اقتراح العام الماضي بأن السفر البشري إلى الكوكب الأحمر قد يكون قابلا للتطبيق بحلول عام 2029.

ويأمل موسك في استخدام صواريخ Starship القابلة لإعادة الاستخدام لخفض التكاليف، مع أسطول من Starships "يتنقل" بين الكواكب.

ويقترح المدافعون عن السفر إلى المريخ مثل روبرت زوبرين أن "السفر الخفيف" يمكن أن يخفض تكاليف استكشاف المريخ إلى الحد الأدنى، وأن استكشاف المريخ لا يفتح فرص التعدين فحسب، بل إنجازات تكنولوجية جديدة.

وقال موسك: "لكي تصبح الحياة متعددة الكواكب، سنحتاج ربما 1000 سفينة، أو شيء من هذا القبيل".

قاعدة دائمة على سطح المريخ

يعتقد موسك أن التحول إلى حضارة ترتاد الفضاء سيساعد البشرية على تجنب "المرشحات" حيث يوجد خطر الانقراض بسبب أحداث مثل الحرب النووية.

وإذا كنا قادرين على جعل الحياة مستدامة على كوكب المريخ، فسنكون قد اجتزنا أحد أعظم المرشحات. ثم يهيئنا ذلك لنصبح بين النجوم.

ويبلغ عمر الأرض حوالي 4.5 مليار سنة، لكن الحياة لا تزال غير متعددة الكواكب ومن غير المؤكد تماما كم من الوقت تبقى لتصبح كذلك.

وعلى المدى الطويل، من الضروري الحفاظ على نور الوعي. وفي النهاية سيحدث شيء ما للأرض، ونأمل ألا يحدث قريبا، سواء أكان طبيعيا أو من صنع الإنسان، من شأنه أن يتسبب في نهاية الحضارة.

المدارات العالية التقنية التي صممها الذكاء الاصطناعي

سيتم بناء موائل الفضاء المستقبلية من مواد عالية التقنية باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما يقول فيفيك كونشيري، الرئيس التنفيذي لشركة Graphene Space Habitat Limited ومقرها في مركز الغرافين للابتكار الهندسي بجامعة مانشستر.

وأنتج فريق كونشيري بالفعل نماذج ثلاثية الأبعاد لموائل الفضاء، ويأمل في بناء وحدة تصنيع لإنشاء موائل فضائية.

المصدر: ديلي ميل