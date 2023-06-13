مركز "غاغارين" الروسي: لتدريب جيل جديد من رواد الفضاء لأجل المحطة الفضائية الروسية

أعلن مركز "غاغارين" الروسي لتدرب رواد الفضاء أن الطواقم الأولى المخصصة للمحطة الفضائية الروسية ستضم رائدي فضاء اثنين فقط، الأمر الذي سيؤثر في برنامج تدريبهما.

وسيعني ذلك أن كل فرد من أفراد طاقم المحطة الفضائية الروسية سيكون له طيف أوسع من الواجبات والمسؤوليات، مقارنة بما هو عليه في المحطة الفضائية الدولية. وسيؤثر هذا الشرط حتما على برنامج تدريب رواد الفضاء الروس..



وقال الناطق باسم مركز "غاغارين" الروسي إن رواد الفضاء سيتم تدريبهم كذلك على قيادتها. ويشار إلى أن المحطة الفضائية الروسية الجديدة سيُجرى فيها تجريب العمليات التكنولوجية التي ستتحقق في أثناء الرحلات الفضائية البعيدة إلى الفضاء السحيق وبصورة خاصة إلى القمر والمريخ. وسيتم التركيز عند ذلك على حماية رواد الفضاء والأجهزة من الأشعة الفضائية الضارة.



يذكر أن شركة "إنرغيا" الفضائية الروسية عرضت لأول مرة في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني مجسما للمحطة الفضائية الروسية المستقبلية.



جدير بالذكر أن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف كان قد أعلن في وقت سابق إن عملية إنشاء المحطة الفضائية الروسية ستقوم على أساس وحدات فضائية يمكن استبدالها مع مرور الوقت بوحدات جديدة. وقد بدأت المؤسسة في تجنيد أفراد طواقم المحطة الفضائية المستقبلية التي يتوقع أن تطلق أول وحدة من وحداتها بحلول عام 2028.

المصدر:تاس