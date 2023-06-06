عودة بعض رواد المحطة المدارية الصينية إلى الأرض

أعلنت وسائل إعلام صينية أن دفعة من رواد المحطة المدارية الوطنية عادت إلى الأرض بسلام.

وجاء في بيان صادر عن التلفزيون المركزي الصيني: "عادت مركبة Shenzhou 15 من المحطة المدارية الصينية وهبطت كبسولتها على الأرض بنجاح، حاملة على متنها 3 رواد هم: فيي جون لونغ، ودينغ كينغمينغ، وتشانغ لو".

وأشار البيان إلى أن المركبة انفصلت عن المحطة يوم السبت الماضي، وبقي على متن المحطة المدارية الصينية طاقم مركبة Shenzhou 16 التي أطلقت في 30 مايو الماضي.

تدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي