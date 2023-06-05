"سبيس إكس" تطلق 22 قمرا صناعيا من الجيل الجديد

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة الأحد 4 يونيو صاروخ "فالكون 9" مع 22 قمرا صناعيا صغيرا على متنه.

وقال ناطق باسم الشركة إن كل الأقمار الصناعية تنتمي إلى جيل جديد من شبكة "ستارلينك" .

وأضاف أن الصاروخ أطلق الساعة 08.20 بالتوقيت المحلي (الساعة 15.20 بتوقيت موسكو) من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا.

وكانت المرحلة الأولى من الصاروخ قد استخدمت في وقت سابق مرتيْن. وبعد مرور 9 دقائق على إطلاق الصاروخ هبطت مرحلته الأولى أوتوماتيكيا على منصة عائمة في المحيط الأطلسي. ويمكّن الاستخدام المتعدد للصاروخ شركة "سبيس إكس" من تخفيض سعر إيصال الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض.

وأشار موقع الشركة إلى أن الأقمار الصناعية من الجيل الثاني تعمل ضمن مجال ترددات أوسع وتضمن سرعة أعلى للإنترنت.

يذكر أن شبكة الإنترنت مخصصة لضمان وصول الإنترنت من أي نقطة على الكرة الأرضية بسرعة 1 غيغابيت/ثانية. وتعمل الآن في مدار الأرض 4100 قمر صناعي تابع للشركة، ما يناسب معيار 5G .

ويتوقع أن تطلق "سبيس إكس" 11000 قمر صناعي، ما سيكلفها 10 مليارات دولار.

المصدر: تاس