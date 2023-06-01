ألغاء إطلاق أول صاروخ فضائي إسباني

أجّلت شركة PLD Space الإسبانية الأربعاء 31 مايو الإطلاق الاختباري لصاروخها Miura 1 إلى مدار الأرض المنخفض لسوء ظروف الطقس.

ولم تذكر الشركة في صفحتها على " تويتر" ما إذا كانت ستحاول إطلاق الصاروخ مرة أخرى أم لا واكتفت بالقول إن إطلاق الصاروخ كان مخططا له من مديرية ويلفا في ولاية الاندلس الإسبانية.

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وقالت صحيفة El Mundo الإسبانية إن المقصود بالأمر هو أول صاروخ تم تصميمه وتصنيعه في إسبانيا، لكن إطلاقه بحاجة إلى توفير ظروف طقس خاصة ملائمة. لذلك تم تأجيل إطلاقه على الرغم من السماء الصافية، لكن الريح الشديدة أجبرت الشركة على تأجيل عملية الإطلاق.

وحسب المطورين فإن التجربة يجب أن تستغرق 10 دقائق فقط. وبعد الصعود إلى ارتفاع 80 كيلومترا يجب أن يظل الصاروخ في ظروف الجاذبية الضعيفة، ثم يسقط في المحيط الأطلسي بالمظلات.

وقالت الصحيفة أن ارتفاع الصاروخ المزوّد بمحرك واحد بلغ 12.5 مترا وأضافت ان الغاية من التجربة هي جمع اكبر حجم ممكن من المعلومات لاختبار العمليات والتكنولوجيات التي ستستخدم لاحقا في صاروخ Miura 5 المتعدد الاستخدام.

وتخطط الشركة الإسبانية لاستخدام صاروخ Miura 5 لإطلاق الأقمار الصناعية العلمية والخاصة بدءا من عام 2025.

المصدر: تاس