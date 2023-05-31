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تأجيل إطلاق بعثة قمرية روسية إلى أغسطس المقبل

الفضاء

تأجيل إطلاق بعثة قمرية روسية إلى أغسطس المقبل
radiosputnik.ria.ru
صورة أرشيفية
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تم تأجيل إطلاق محطة "لونا-25" الأوتوماتيكية الروسية المخطط لتحقيقه في 13 يوليو إلى أغسطس المقبل.

أعلنت ذلك الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وجاء في بيان صادر عنها:"اتخذ قرار بإطلاق مسبار "لونا – 25" إلى القمر في أغسطس عام 2023. وذلك بعد أن تحققت المحاكاة الكمبيوترية للمرحلة الختامية من تحليق المسبار، وهي الهبوط برفق على سطح القمر.

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ويشار إلى أن نجاح البعثة القمرية الروسية يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها ضمان العمل المستقر لأجهزة القيادة الأرضية في مراحل تعديل التحليق والهبوط.

يذكر أن محطة "لونا – 25" الأوتوماتيكية يجب أن تصبح أول جهاز فضائي في تاريخ روسيا المعاصرة سيرسل إلى القمر.

والغاية من المشروع هي دراسة سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي. ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي".

يذكر أن رئيس المختبر في معهد الدراسات الفضائية الروسي ماكسيم ليتفاك كان قد أعلن في أبريل الماضي في حديث  أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن دراسة المناطق القطبية للقمر ستسمح بالإجابة على العديد من الأسئلة، بما في ذلك ما يتعلق بمنشأ الحياة على الأرض.

المصدر: تاس

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