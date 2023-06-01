روسيا في صدد إنشاء معمل ينتج الأقمار الصناعية بالجملة

يفترض أن تنجز روسيا بحلول عام 2026 إنشاء معمل ينتج الأقمار الصناعية بالجملة.

صرح بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية يوري بوريسوف فقال:" سيتوجب علينا أن ننشئ عام 2025 أو عام 2026 مرفقا إنتاجيا سيكون بمقدوره إنتاج نحو 250 قمرا صناعيا كل عام وهذا ما نحتاج إليه اليوم".

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وقال بوريسوف إن الاتجاه الأساسي لإستراتيجيا " روس كوسموس" الفضائية وسياستها المتوسطة والبعيدة المدى هو تشكيل مجموعات تتضمن العديد من الأقمار الصناعية والانتقال من التجميع اليدوي للأجهزة الفضائية إلى إنتاجها الصناعي المتسلسل باستخدام تكنولوجيات الأتمتة.

جاء ذلك على لسانه في اجتماع مجلس العلماء والأخصائيين الشباب في "روس كوسموس" حيث تم الكشف عن مشاريع ومبادرات تقنية لها علاقة بإنشاء المحطة الفضائية الروسية وتحقيق البرنامج القمري الروسي.

وأقر الاجتماع لائحة خاصة بالمشاريع الابتكارية التي يقدّمها العلماء الشباب وتطوير كفاءاتهم التقنية .

وكلّف يوري بوريسوف إدارة "روس كوسموس" بتمويل المشاريع المستقبلية الواعدة التي قدّمها العلماء الشباب.

المصدر: تاس