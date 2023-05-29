الهند تطلق قمرا صناعيا من جيل جديد إلى الفضاء

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) اليوم الاثنين عن نجاحها بإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة : "نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية بإطلاق صاروخ GSLV الفضائي الذي حمل إلى مدارات الأرض القمر الصناعي الجديد NVS-01".

وأضاف البيان: "بعد تحليق دام حوالي 19 دقيقة تمكن الصاروخ من وضع القمر الصناعي بدقة في مداره الأولي المتزامن مع الأرض، وإن المناورات القادمة للقمر في الفضاء ستنقله إلى مداره الثابت الذي سيبقى يعمل فيه لاحقا".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وكالة الفضاء الهندية تخطط لإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية الجديدة التي ستؤمن خدمات الملاحة وتحديد المواقع في الهند وفي المناطق المحيطة بها.

المصدر: تاس