كشف سبب تحطم الوحدة القمرية اليابانية

اعلنت شركة ispace أن سبب تحطم الوحدة القمرية اليابانية ضمن مشروع Hakuto-R هو خطأ في تقدير الإرتفاع عن سطح القمر.

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وتشير الشركة إلى أنه كان من المفترض أن تهبط الوحدة على سطح القمر في 26 أبريل، بتوقيت طوكيو، بيد انه بسبب فقدان الاتصال بالوحدة حينها، أعلن المبتكرون أن الوحدة من المحتمل أن يكون هبوطها قاسيا على سطح القمر .

وبعد مضي شهر على تحطم الوحدة اليابانية أوضح الخبراء سبب هذا الحادث.

وفقا لهم حلقت الوحدة فوق صخرة ارتفاعها حوالي ثلاثة كيلومترات، ولم تقدر بصورة صحيحة المسافة الفاصلة حتى سطح القمر،وبدأت تهبط عندما كانت المسافة الحقيقية إلى سطح القمر خمسة كيلومترات. وخلال هبوطها استمرت في استهلاك الوقود ما أدى بعد دقيقتين إلى نفاده وارتطامها بسطح القمر وتحطمها.

وأعلنت الشركة، أنها على الرغم من فشل المحاولة الأولى سوف تعيدها بعد إجراء التعديلات اللازمة وترسل وحدة جديدة إلى القمر.

المصدر: نوفوستي