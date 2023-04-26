مركبة يابانية تلتقط صورة مميزة لحدث فلكي نادر مع "شروق الأرض" قبل هبوطها التاريخي اليوم على القمر

التقطت مركبة الهبوط على القمر اليابانية الكسوف الهجين النادر وشروق الأرض، قبل أيام من هبوطها التاريخي المنتظر اليوم في الساعة 16:40 بتوقيت غرينتش.

وتظهر الصورة المميزة المأخوذة من مدار حول القمر ظل القمر يرقص على سطح الأرض.

والتقطت مهمة Hakuto-R اليابانية التي تستهدف الهبوط على القمر اليوم 25 أبريل، الصورة خلال كسوف الشمس في 20 أبريل.

We’ve received another incredible photo from the camera onboard our Mission 1 lander!



Seen here is the lunar Earthrise during solar eclipse, captured by the lander-mounted camera at an altitude of about 100 km from the lunar surface. (1/2) pic.twitter.com/pNSI4lPnux — ispace (@ispace_inc) April 24, 2023

وتخطط وكالة الفضاء اليابانية لوضع مركبة الهبوط Hakuto-R على القمر في الساعة 12:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:40 بتوقيت غرينتش).

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مر القمر عبر وجه الشمس من منظور الأرض، مكونا الظل. وكتب مسؤولو ispace (شركة يابانية خاصة تعمل على تطوير تقنيات المركبات الفضائية الروبوتية لبناء مركبات الهبوط والمركبات الجوالة) في تغريدة على "تويتر"، يوم الإثنين 24 أبريل: "نرى هنا شروق الأرض على سطح القمر أثناء كسوف الشمس، والتُقطت بواسطة الكاميرا المثبتة على مركبة الهبوط على ارتفاع نحو 100 كيلومتر (60 ميلا) من سطح القمر.

وسيكون موقع الهبوط الرئيسي لـ Hakuto-R هو "فوهة أطلس" (Atlas Crater)، الواقعة على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لفوهة "ماري فريجوريس" (بحر البرد/ Sea of Cold)، وفقا لتصريحات سابقة من ispace.

وأطلقت المركبة الفضائية Hakuto-R في ديسمبر 2022 على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، وكانت تدور حول القمر قبل الهبوط.

وسيتضمن الهبوط عدة خطوات بحسب مسؤولي ispace، وستستغرق العملية نحو ساعة واحدة.

المصدر: سبيس