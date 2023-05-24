خوفا من "فشل" جديد.. اليابان تطلق صاروخها الفضائي الثقيل بدون أقمار صناعية

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن صاروخ H3 الياباني الثقيل سيطلق المرة القادمة بدون أقمار صناعية حقيقية على متنه.

وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى أن الخبراء قرروا إطلاق الصاروخ بدون أقمار صناعية في المرة القادمة بسبب عملية الإطلاق الفاشلة التي نفذت في مارس الفائت.

وأكد البيان على أن الخسارة المتكررة للأقمار الصناعية قد يكون لها أثر سلبي على المهمات المستقبلية لهذا النوع من الصواريخ، لذلك فإن صاروخ H3 خلال عملية الإطلاق القادمة سيحمل على متنه نموذجا لقمر صناعي وليس قمرا حقيقيا.

وتبعا لوكالة Kyodo فإن عملية الإطلاق القادمة لصاروخ H3 الفضائي الثقيل من المفترض أن تتم في النصف من العام الجاري، وهناك احتمال أن تؤجل العملية لإجراء فحوصات إضافية على الصاروخ.

بدأ تطوير صواريخ H3 عام 2013 بالتعاون في ما بينMitsubishi Heavy Industrie وJAXA، وكان من المقرر أن تنفذ أول عملية إطلاق لصاروخ H3 عام 2020، لكن العملية أجّلت بسبب اكتشاف اهتزازات في المحرك الرئيسي للصاروخ حينها.

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وفي 7 مارس الماضي نفذت (JAXA) أول عملية إطلاق لصاروخ H3 من مركز "تانيغاشيما" للفضاء في محافظة كاغوشيما، لكن العملية أوقفت بعد دقائق من تحليقه بسبب عدم عمل محركات المرحلة الثانية فيه، وتم إسقاط الصاروخ في البحر شرق الفلبين.

المصدر: فيستي