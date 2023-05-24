كيف يمكننا فك شفرة رسائل الحضارات الذكية من خارج الأرض؟

يستعد العلماء لبدء مشروع جديد يهدف إلى المساعدة في إعداد البشرية لليوم الذي سنتواصل فيه مع كائنات فضائية ذكية - في حال حلوله.

ومن المنتظر أن يرسل مسبار المريخ الأوروبي Trace Gas Orbiter، أو اختصارا TGO، رسالة مشفرة ستتلقاها ثلاثة تلسكوبات راديو كبيرة هنا على الأرض، في الساعة 3 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء 24 مايو.

إقرأ المزيد

وسيحاول العلماء في جميع أنحاء العالم، والعلماء المواطنين وعشاق الفلك، بعد ذلك فك شفرة الرسائل، كجزء من مشروع طموح يمتد لأسابيع عدة يسمى A Sign in Space.

وقال وائل فرح، العالم في مشروع مصفوفة مقراب ألين (ATA) المعروف سابقا باسم تلسكوب الهكتار الواحد، وهو شبكة من الأطباق في شمال كاليفورنيا يديرها معهد SETI غير الربحي للبحث عن ذكاء خارج الأرض، في بيان: "هذه التجربة هي فرصة للعالم لمعرفة كيف سيعمل فريق معهد SETI بكل تنوعه معا لتلقي ومعالجة وتحليل وفهم معنى إشارة محتملة من خارج كوكب الأرض".

وأضاف: "سيتطلب التواصل مع حضارة غريبة أكثر من علم الفلك، اتساعا في المعرفة. من خلال A Sign in Space، نأمل في اتخاذ الخطوات الأولية نحو جمع المجتمع معا لمواجهة هذا التحدي".

ويعد مشروع مصفوفة مقراب ألين (ATA) أحد المنشآت الثلاثة التي ستلتقط رسالة مسبار Trace Gas Orbiter، والتي ستستغرق 16 دقيقة للوصول إلى الأرض من مدار المريخ. والاثنان الآخران هما تلسكوب Robert C. Byrd Green Bank Telescope في مرصد غرين بانك في فيرجينيا الغربية ومحطة ميديسينا الراديوية الفلكية في شمال إيطاليا، والتي يديرها المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية.

وستقوم الفرق في كل من المراصد الثلاثة بمعالجة الإشارة المشفرة وإتاحتها للجمهور. لذا، إذا كنت مهتما، يمكنك خوض تجربة فك تشفير الرسائل وإرسال الحل والأفكار الأخرى عبر موقع الويب الخاص بالمشروع.

إقرأ المزيد

وفي الواقع، تعد المشاركة العامة جزءا أساسيا من مشروع A Sign in Space، التي تقودها دانييلا دي باوليس، من كل من معهد SETI ومرصد Green Bank.

وسيستضيف المشروع بثا عبر الإنترنت يوم الأربعاء يتضمن مقابلات مع أعضاء الفريق وإلقاء نظرة مباشرة على غرف التحكم في مواقع التلسكوبات اللاسلكية الثلاثة.

وسيبدأ البث المباشر الساعة 2:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:15 بتوقيت غرينتش)، 45 دقيقة قبل إرسال مسبار TGO الرسائل.

وعلى مدار الأسابيع الستة إلى الثمانية التالية، سيستضيف فريق المشروع سلسلة من اجتماعات افتراضية متاحة للعموم ستناقش الآثار المجتمعية لاكتشاف إشارة من حضارة غريبة.

وقالت دي باوليس في البيان: "إن تلقي رسالة من حضارة خارج كوكب الأرض سيكون تجربة تحويلية عميقة للبشرية جمعاء. وستوفر مساحة تسجيل الدخول فرصة غير مسبوقة للتمرن بشكل ملموس والاستعداد لهذا السيناريو من خلال التعاون العالمي، وتعزيز البحث المفتوح عن المعنى عبر جميع الثقافات والتخصصات".

المصدر: سبيس