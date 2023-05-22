شركة "بلو أوريجين" الأمريكية بصدد تطوير مركبة للهبوط على القمر

ستعمل شركة Blue Origin بتطوير مركبة فضائية ستستخدم لهبوط رواد الفضاء على القمر في إطار برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

جاء ذلك في بيان نشرته "وكالة "ناسا" الأمريكية على موقعها الإلأكتروني. وأشار البيان إلى أن شركة " بلو أوريجين" الخاصة التابعة للملياردير جوسف بيزس ستعمل على تطوير واختبار مركبة Blue Moon التي ستستخدم لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر.

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يذكر أن المرحلة الخامسة من بعثة "أرتميس" الأمريكية تقضي بنقل 4 رواد إلى المحطة القمرية المدارية بواسطة مركبة "أوريون" التي سيطلقها صاروخ " Space Launch System " الفائق الثقل. ويتوقع أن يهبط رائدان منهم على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي بواسطة مركبة Blue Moon وسيقضيان هناك أسبوعا، ثم سيعودان إلى المحطة المدارية.

يذكر أن شركة " سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك تقوم هي أيضا، بتطوير مركبة الهبوط الخاصة بها. وقد أشار البيان الصادر عن "ناسا" إلى أن تصنيع الشركتيْن لمركبتي الهبوط سيزيد من روح التنافس بينهما وسيؤدي إلى تخفيض النفقات وكذلك سيوسّع إمكانات "ناسا" في ما يتعلق بهبوط رواد الفضاء على سطح القمر.

جدير بالذكر أن "ناسا" قد أعلنت في ربيع عام 2019 عن بدء تحقيق برنامجها "أرتميس" القمري، وقد نجحت في نوفمبر عام 2022 في تحقيق مرحلتها الأولى عندما قامت مركبة "أوريون" غير المأهولة برحلة إلى مدار القمر وعادت إلى الأرض.

المصدر: تاس