علماء صينيون يثبتون وجود محيط مائي على المريخ في الماضي

عثر علماء من جامعة العلوم الجيولوجية في أوهان بالصين على أدلة مباشرة على وجود محيط مائي قديم على سطح الكوكب الأحمر في الماضي.

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وتشير وكالة شينخوا الصينية، إلى أن فريق الباحثين برئاسة البروفيسور سياو لونغ حللوا البيانات التي حصلوا عليها بواسطة الكاميرا المتعددة الأطياف لمركبة Zhurong الجوالة الصينية واكتشفوا "وجود رواسب صخرية بحرية على سطح المريخ" لأول مرة.

وتضيف الوكالة: أظهرت نتائج دراسات سابقة وجود علامات تشير إلى وجود كميات كبيرة من السوائل على المريخ في الماضي، لكن هذه الادعاءات ظلت مثيرة للجدل بسبب نقص التحليل في الموقع.

China National Space Administration

وكانت دراسات سابقة لسطح المريخ من الأرض قد أظهرت أن الكوكب خلال 3.7 مليار سنة فقد ما يكفي من الماء لتغطية كامل سطح الكوكب الأحمر بطبقة مياه سمكها 140 مترا. ويعتقد بعض العلماء أن جزءا من هذه المياه ربما لم يتبخر، بل لا يزال موجودا على عمق صغير تحت سطح الكوكب.

المصدر: نوفوستي