سكان العديد من مناطق روسيا والعالم سيشاهدون خسوف القمر اليوم (بث مباشر)

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن الخسوف "شبه الكلي" للقمر الذي سيحدث اليوم سيكون مرئيا في عدة مناطق من روسيا والعالم.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "يوم الجمعة سيدخل القمر في منطقة ظل الأرض، وسيتمكن المراقبون في معظم أنحاء روسيا باستثناء منطقتي تايميار وتشوكوتكا من مشاهدة ظاهرة خسوف القمر (شبه الكلي)".

وأضاف البيان "الخسوف سيستمر من الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31 بتوقيت موسكو، القمر في هذا الوقت سيكون في كوكبة الميزان، سيكون الخسوف مرئيا من أي مكان يظهر فيه القمر فوق الأفق في تلك الفترة".

وأشار البيان إلى أن الظاهرة المذكورة ستكون مرئية لسكان العديد من مناطق العالم أيضا مثل سكان القارة القطبية الجنوبية، ومعظم سكان آسيا وجنوب شرق أوروبا وروسيا وأستراليا إفريقيا وسكان مناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي".

المصدر: تاس