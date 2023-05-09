روسيا تكشف هذا العام عن نموذج الوحدة الأساسية لمحطتها المدارية الواعدة

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية أنها ستكشف العام الجاري عن نموذج للوحدة الأساسية للمحطة المدارية الروسية الواعدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "هذا العام وخلال فعاليات معرض MAKS-2023 من المفترض أن تكشف شركتنا عن نموذج للوحدة الأساسية للمحطة المدارية الروسية الواعدة، وعن التصميم الداخلي لهذه الوحدة".

وأشار البيان إلى "أن الشركة كانت قد طرحت مناقصة لتزويدها بنموذج للوحدة المذكورة على أساس المواد الرسومية والتصويرية المنشورة في المصادر المفتوحة، ومن بين الشروط المطروحة في المناقصة أن يظهر النموذج أكثر قدر ممكن من التفاصيل التصميمية، وأن يكون بمواصفات أمان معينة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النموذج الذي ستعرضه الشركة سيحوي على فتحات في الهيكل تبين أقسامه الداخلية وتظهر نماذج رواد الفضاء داخله، وستغطى هذه الفتحات بزجاج خاص.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 ".

وفي فبراير الماضي كان كبير المصممين في مؤسسة "روس كوسموس"، فلاديمير كوجِفنيكوف قد أشار إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

المصدر: وكالات روسية