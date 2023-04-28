رائدا الفضاء الأمريكي والإماراتي يعودان إلى محطة الفضاء الدولية بعد الانتهاء من أعمال التركيب

ذكرت وكالة ناسا أن رائد الفضاء الأمريكي، ستيف بوين، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عادا إلى محطة الفضاء الدولية، بعد عدة ساعات في الفضاء لإجراء أعمال التركيب على سطحها.

وأكدت الوكالة أن "الرائدين خرجا إلى الفضاء الخارجي، من وحدة "كويست" في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، لوضع الكابلات وتوصيل الألواح الشمسية الجديدة، واستبدال معدات الاتصالات القديمة".

وأشارت بأن "الفريق أكمل أعمال تركيب زوج جديد من الألواح الشمسية "iROSA"، والتي سيتم تسليمها إلى المحطة في الصيف بواسطة مركبة شحن فضائية أمريكية".

وتم تجميع أول زوج من الألواح الشمسية عالية الطاقة "iROSA" ونشرها خلال ثلاث عمليات سير في الفضاء في يونيو 2021، في نهاية العام الماضي، وقام رواد الفضاء بتركيب زوج آخر من الألواح، تم تسليمه إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة سفينة الشحن "Cargo Dragon" التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن "الألواح الشمسية الجديدة توفر كهرباء إضافية للمحطة، وسيتم إضافة ما مجموعه ثلاثة أزواج من اللوحات الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من التحديث المستمر لنظام الطاقة الخاص بها".

وأضافت أن "الألواح الجديدة ستولد كهرباء أكثر بنسبة 30% للحفاظ على تشغيل المحطة، يتم تركيبها بجانب ثمانية قديمة، مما سيزيد من قدرة نظام الطاقة بالمحطة من 160 إلى 215 كيلوواط".

يذكر أن العملية تعتبر أول عملية سير في الفضاء يقوم بها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح.

وقد نفذ المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات العربية.

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المصدر: إنترفاكس