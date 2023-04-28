شاهد بالفيديو.. لحظة خروج أول عربي إلى الفضاء المفتوح

أصبح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي خرج إلى الفضاء المفتوح اليوم الجمعة خارج محطة الفضاء الدولية لأداء مهمة صيانة.

تظهر لقطات وكالة ناسا المهندسين وهم يعدون النيادي ورائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين للسير إلى الفضاء المفتوح، ثم يظهر الرائدان يخرجان إلى الفضاء وينفذان أعمال الصيانة.

ومن المتوقع أن تستمر المهمة 6.5 ساعات تقريبا، وخلالها سيقوم الرائدان بالعمل على صيانة بعض أقسام المحطة وتحديثها، والهدف الأساسي هو تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض.

المصدر: وكالات