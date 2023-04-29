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رئيس وكالة "ناسا": سيتم إخراج المحطة الفضائية من مدارها عامي 2030 - 2031

الفضاء

رئيس وكالة
kirov-portal.ru
المحطة الفضائية الدولية
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سيتم إخراج المحطة الفضائية الدولية عامي 2030 – 2031 من مدارها حول الأرض.

أعلن ذلك  رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية بيل نلسون، وقال في تقرير قدمه للجنة العلم والفضاء والتكنولوجيات في مجلس النواب الأمريكي:" نحن نعتزم سحبها من المدار لأن عمرها يتقدم. وسيتحقق ذلك عامي 2030 – 2031".

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وأشار نلسون إلى أن الشركات الخاصة ستستمر لاحقا في ممارسة أعمالها في مدار الأرض. وقال:" لذلك فإننا نقدم الان عقودا لشركات خاصة  لتنشئ محطات فضائية خاصة.

وكان نلسون قد صرح في وقت سابق  لوكالة "رويتر" البريطانية بانه يعول على  أن يستمر التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مشروع المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030. وقد جاء في طلب موازنة "ناسا" لعام 2024 المالي ( بدءا من 1 أكتوبر عام 2023 وانتهاء بـ30  سبتمبر عام 2024) أن تمويل المحطة الفضائية الدولية سيستمر لغاية عام 2030 على أقل تقدير.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الدولية يوري بوريسوف قد أبلغ البلدان الشريكة في المحطة الفضائية الدولية عن تمديد مشاركة روسيا في المشروع لغاية عام 2028.

جدير بالذكر أن المحطة الفضائية الدولية المتعددة الوحدات  تعمل في مدار حول الأرض منذ 20 نوفمبر عام 1998. وقد بلغ وزنها مع المركبات الملتحمة بها 470 طنا. وتشارك في المشروع 14 بلدا: بما فيه روسيا والولايات المتحدة وكندا واليابان و10 دول أعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية.

المصدر: تاس

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