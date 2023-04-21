انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Cygnus الأمريكية انفصلت بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "يوم الجمعة 21 أبريل الجاري، وفي تمام الساعة 07:22 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:22 بتوقيت موسكو)، انفصلت مركبة Cygnus الأمريكية عن المحطة الفضائية الدولية".

وأشار البيان إلى أن المركبة حملت من المحطة نحو 3.7 طن من النفايات والمعدات غير الضرورية، واتجهت نحو الأرض لتحترق في طبقات غلافها الجوي.

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أطلقت المركبة المذكورة في 7 نوفمبر الماضي على متن صاروخ فضائي من نوع Antares مجهز بمحرك RD-181 روسي الصنع، وحملت على متنها نحو 3.5 طن من المعدات والأغذية والأشياء الضرورية لرواد المحطة، ووصلت إلى المحطة والتحمت بها في 9 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تستخدم أيضا مركبات "دراغون" التي تنتجها شركة "سبيس إكس" لنقل المؤن والمعدات إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس