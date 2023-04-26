الصين تدرس إمكانية بناء منشآت على القمر باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد

تنوي الصين دراسة إمكانية بناء منشآت على سطح القمر بواسطة الطباعة الثلاثية الأبعاد.

أفادت بذلك الاثنين 24 أبريل صحيفة China Daily الصينية التي نقلت عن كبير الخبراء في الإدارة الفضائية الصينية القومية أو واجون قوله:" إذا أردنا البقاء على القمر خلال فترة طويلة فيجب علينا إنشاء محطات باستخدام المواد الموجودة على سطح القمر".

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وأشار العالم الصيني إلى أن مسبار " تشانغ إيه –8" القمري الصيني الذي يجب أن يُرسل إلى القمر مخصص لدراسة مكوّنات المعادن القمرية وبنية تربة القمر، وكذلك للتأكد من إمكانية استخدام بعض التكنولوجيات المتقدمة، مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد للعمل على سطح القمر.

وأعاد العالم الصيني إلى الأذهان أن بضع جامعات صينية، وبينها جامعة "تونجي" في شنغهاي وجامعة "جياو تون" في سيان، قد باشرت بدراسة استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد على سطح القمر.

يذكر أن مسبار" تشانغ إيه – 5" القمري الصيني الذي تم إطلاقه إلى القمر لجمع عينات من التربة القمرية عاد نهاية عام 2020 إلى الأرض بعينات من الصخور القمرية.

وقد قدّم رئيس الصين، شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة الأخير للصين بضعة غرامات من التربة القمرية ليدرسها العلماء الروس، مع العلم أن روسيا والصين قد أقرتا برنامج دراسة مشتركة للقمر.

المصدر: تاس