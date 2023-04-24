الولايات المتحدة تخطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر نهاية عام 2025

قد يهبط رائدا فضاء أمريكيان على سطح القمر نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026 في إطار بعثة "أرتميس – 3" القمرية الأمريكية.

أعلن ذلك الأربعاء 19 أبريل، بيل نلسون، رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية في اجتماع لجنة الاستثمارات في مجلس النواب الأمريكي.

وقال:"سنرسل نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026 طاقما متكوّنا من 4 رواد إلى مدار حول القمر حيث ستلتحم مركبتهم بمنصة هبوط تابعة لشركة "سبيس إكس". وسيهبط رائدان من بين هؤلاء على سطح القمر ليقضيا هناك 6 أيام. وأشار إلى أن رائدة فضاء يمكن أن تطأ لأول مرة سطح القمر في أثناء هذه البعثة القمرية.

إقرأ المزيد

وأعاد نلسون إلى الأذهان أن " ناسا" قد أعلنت مؤخرا أسماء أفراد طاقم بعثة "ارتميس – 3". وضم الطاقم الأمريكيين كريستينا كوك، فيكتور جلوفر، ريد وايزمان والكندي جيريمي هانسن.

وتخطط "ناسا" لأن يحقق هؤلاء في نوفمبر عام 2024 رحلة مدارية حول القمر، ثم سيتم إعدادهم لبعثة "أرتميس – 3" القمرية خلال عام واحد.

يذكر أن وكالة "ناسا" أعلنت في ربيع عام 2019 عن مشروع برنامج "أرتميس" القمري، الذي سيتكون من 3 مراحل. أولاها ( أرتميس – 1) وهي الرحلة غير المأهولة لمركبة Orion حول القمر وعودتها إلى الأرض. وقد تحققت تلك المرحلة في 16 نوفمبر-11 ديسمبر عام 2022. والمرحلة الثانية "أرتميس – 2" هي الرحلة المدارية المأهولة حول القمر، وفي المرحلة الثالثة "ارتميس – 3"، تتوقع "ناسا" هبوط رواد الفضاء على القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ في منتصف الثلاثينيات تقريبا.

المصدر: تاس