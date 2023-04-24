روسيا تحضّر رواد الفضاء لرحلات القمر

أعلن مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء أنه بدأ باتخاذ بعض الإجراءات لتحضير الرواد هناك لرحلات القمر المستقبلية.

وحول الموضوع قال مدير المركز، مكسيم خارلاموف: "رواد الفضاء الذين يتدربون في مركزنا بدأوا بالفعل اعتماد بعض عناصر التدريب للتحضير لرحلات القمر المستقبلية".

وأضاف: "عناصر التدريب المذكورة ستكون مطلوبة في المستقبل أثناء التحضير للرحلات المأهولة إلى القمر، ونقوم باختبارها حاليا مع رواد فضاء متمرسين لإجراء بعض الأبحاث.. عناصر التدريب الجديدة تتضمن تدريبات على تشغيل التقنيات المختلفة مثل الروبوتات والروفرات، وتدريبات على التحكم بالمركبات الفضائية المخصصة للقيام برحلات فضائية مأهولة طويلة، نجري دراساتنا ونعمل على وضع أساليب تدريب جديدة في هذه المجالات".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد ذكر في وقت سابق "أن مشروع البرنامج القمري لروسيا تتم مناقشته من قبل السلطات التنفيذية في البلاد، كما يتم العمل على مشروع المحطة المدارية الروسية الجديدة ومشاريع رحلات تتعلق برحلات رواد الفضاء الروس المستقبلية إلى القمر".

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وتعمل روسيا منذ عدة سنوات على مشروع لاستكشاف القمر، وتطور مركبات جديدة من نوع "أوريول" لاستخدامها في الرحلات المستقبلية المأهولة التي سترسل إلى هناك، ومن المفترض أن تقوم أول مركبة من هذا النوع في رحلة اختبارية إلى الفضاء عام 2024 على متن صاروخ من نوع Angara-A5، وفي العام نفسه ستطلق في رحلة أخرى ستلتحم فيها المركبة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة ما ومن ثم ستعود إلى الأرض، ومن المفترض أن تطلق روسيا هذه المركبات في رحلات مأهولة إلى الفضاء عام 2025 .

المصدر: فيستي