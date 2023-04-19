رائدان روسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف لأول مرة في عام 2023

باشر رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين، اليوم 19 أبريل عملية الخروج من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف، وهي أول عملية من هذا النوع تتحقق عام 2023.

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وجاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن برنامج الخروج إلى الفضاء المكشوف يقضي بنقل مبرد إضافي من وحدة "راسفيت" الفضائية إلى مختبر "ناؤوكا" الفضائي، وذلك لتخفيف الضغط الحراري على المختبر في أثناء إجراء تجارب علمية فيه.

وسيتم نقل المبرّد بواسطة الذراع الآلية الخارجية التي سيتحكم فيها عن بعد الرائد الروسي الثالث، أندريه فيديايف من داخل المحطة وذلك بعد أن يقوم الرائدان بروكوبيف وبيتيلين بتحضيرها للعمل.

ويتوقع أن يستغرق عمل الرائديْن الروسييْن خارج المحطة الفضائية 6 ساعات و37 دقيقة.

يذكر أن العملية السابقة لخروج الرواد الروس إلى الفضاء المكشوف تحققت في 18 نوفمبر عام 2022 حين استغرقت 6 ساعات و25 دقيقة.

المصدر: تاس