الهيئة السعودية للفضاء تزيح الستار عن شعار مهمة المملكة في المحطة الدولية (صور)

كشفت الهيئة السعودية للفضاء عن الشعار الرسمي للمهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

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ومن المنتظر أن تكون على متن الرحلة أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة ريانة برناوي، وعلي القرني والذي يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "يجسد الشعار ما تحمله المهمة العلمية للمملكة من أهداف سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وفتح آفاق جديدة من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة، فيما سيزيّن الشعار الزي الرسمي لطاقم الرحلة، حيث جرت العادة في جميع الرحلات الفضائية أن يكون هناك شعار رسمي لكل رحلة قبل مغادرة الطاقم كوكب الأرض إلى الفضاء".

وأضافت الوكالة أن الشعار الذي اتخذ شكلا دائريا بعلم المملكة، والذي يمثل هوية رائدي الفضاء السعوديين، يعبر عن إرث المملكة وتاريخها وخصوصيتها الثقافية وتقاليدها، من خلال لون العلم الأخضر، الذي يرمز إلى راية الإسلام، واللون الأبيض رمز النقاء الذي كتبت به الشهادتان، والسيف المسلول أحد مظاهر التراث السعودي الأصيل والعريق، والذي يؤكد الحزم في تطبيق العدل.

ويبرز الشعار موقع المملكة على خارطة العالم، كما يظهر العلم السعودي محاطا باسمي رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني، وريانة برناوي، وذلك لتوضيح موطن رواد الفضاء في المهمة، إضافة إلى حزمتين مشعتين تنطلقان من المملكة نحو الفضاء تمثلان رائدي الفضاء السعوديين، وذلك لتقديم رسالة تحفيزية للشباب السعودي للاهتمام بعلوم الفضاء، وزيادة الوعي بوظائف العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز التعليم العالي في مجال الفضاء.

وقالت "واس" إن شعار الرحلة يؤكد تطلعات المملكة والتزامها بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز دور المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته.

المصدر: واس