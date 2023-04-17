أول رائدة فضاء سعودية.. بن سلمان يلتقي رواد فضاء سعوديين قبل انطلاق رحلتهم نحو المحطة الدولية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رواد الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، وذلك قبل انطلاق مهمتهم العلمية إلى محطة الفضاء الدولية.

وعلى متن الرحلة أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة ريانة برناوي، وكذلك علي القرني الذي يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية في الرحلة المزمع انطلاقها شهر مايو المقبل.

وهنأ ولي العهد رواد الفضاء على اجتيازهم بنجاح البرنامج التأهيلي، منوها بدور قطاع الفضاء كأحد القطاعات المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة دوليا، وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية.

وأكد ولي العهد خلال حديثه لرواد الفضاء على أنهم يمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية.

سمو #ولي_العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء يستقبل طاقم رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم العلمية نحو محطة الفضاء الدوليةhttps://t.co/QsAI368dKi#ولي_العهد_يستقبل_رواد_الفضاء#واسpic.twitter.com/epKufgjT8m — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 17, 2023

فيما عبر رواد الفضاء عن فخرهم واعتزازهم بلقاء ولي العهد، مقدمين شكرهم على دعمه المتواصل، وأكد كل من رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني جاهزيتهما الكاملة لهذه المهمة التاريخية، متطلعين لترك بصمة في مجال الفضاء وإثراء التجارب العلمية التي تخدم البشرية.

بكل فخر واعتزاز، نحمل رسالة سمو سيدي ولي العهد للعالم بأن المملكة العربية السعودية قادمة وبقوة للمشاركة في استكشاف الفضاء.

و-بإذن الله- سنعود بنجاحات تجسد طموحاتنا السامية.#ولي_العهد_يستقبل_رواد_الفضاء

السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/CfpwkyIWuE — Ali Alqarni (@AstroAli11) April 17, 2023

فيما أكد رائدا الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي واللذان ستسند لهم مهام في المحطة الأرضية لمساعدة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني خلال هذه المهمة العلمية عن فخرهما واعتزازهما.

المصدر: "واس"