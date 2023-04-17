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أول رائدة فضاء سعودية.. بن سلمان يلتقي رواد فضاء سعوديين قبل انطلاق رحلتهم نحو المحطة الدولية

الفضاء

أول رائدة فضاء سعودية.. بن سلمان يلتقي رواد فضاء سعوديين قبل انطلاق رحلتهم نحو المحطة الدولية
"واس"
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رواد الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، وذلك قبل انطلاق مهمتهم العلمية إلى محطة الفضاء الدولية.

وعلى متن الرحلة أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة ريانة برناوي، وكذلك علي القرني الذي يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية في الرحلة المزمع انطلاقها شهر مايو المقبل.

وهنأ ولي العهد رواد الفضاء على اجتيازهم بنجاح البرنامج التأهيلي، منوها بدور قطاع الفضاء كأحد القطاعات المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة دوليا، وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية.

وأكد ولي العهد خلال حديثه لرواد الفضاء على أنهم يمثلون قدرات الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالابتكارات وأبحاث الفضاء لإيجاد حلول مستدامة لخير البشرية.

فيما عبر رواد الفضاء عن فخرهم واعتزازهم بلقاء ولي العهد، مقدمين شكرهم على دعمه المتواصل، وأكد كل من رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني جاهزيتهما الكاملة لهذه المهمة التاريخية، متطلعين لترك بصمة في مجال الفضاء وإثراء التجارب العلمية التي تخدم البشرية.

فيما أكد رائدا الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي واللذان ستسند لهم مهام في المحطة الأرضية لمساعدة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني خلال هذه المهمة العلمية عن فخرهما واعتزازهما.

المصدر: "واس"

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