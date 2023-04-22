روسيا تطور تقنيات جديدة تحسن جودة الاتصال بالمركبات الفضائية

أعلنت جامعة ساراتوف التقنية الحكومية الروسية عن تطوير تقنيات جديدة تحسن جودة الاتصال بين المركبات الفضائية ومحطات مراقبة الفضاء الأرضية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير تقنيات جديدة من شأنها تأمين اتصالات موثوقة وتحسين جودة الاتصالات ما بين المركبات الفضائية ومحطات مراقبة الفضاء الأرضية".

وأضاف البيان "الجزء الرئيسي في الأجهزة الجديدة هو عبارة عن مرنان يستخدم لتوليد وتضخيم الذبذبات الكهرومغناطيسية، هذا النوع من الأجهزة مطلوب لصناعة الصواريخ ومركبات الفضاء في روسيا، التقنيات الجديدة التي استخدمناها في صناعة هذه الأجهزة ستحسن موثوقية وكفاءة عمل منظومات الاتصالات في المركبات الفضائية".

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وأشار البيان إلى أن العلماء في الجامعة يتعاونون حاليا مع إحدى المؤسسات الروسية التي تعمل على تطوير التقنيات الراديوية المتطورة، وأثمر هذا التعاون عن إنتاج عدة نماذج من أجهزة الاتصالات الجديدة المخصصة للمركبات الفضائية، وتجري حاليا عملية اختبار هذه الأجهزة بإشراف، فلاديسلاف تسارييف، البروفيسور والأستاذ في قسم الإلكترونيات في معهد الهندسة الإلكترونية الروسي.

وحول الموضوع قال الدكتور في علوم التقنيات والإلكترونيات في روسيا، أليكسي ميروشنيتشينكو: "التقنيات الروسية الجديدة المخصصة لأنظمة الاتصالات في المركبات الفضائية تتمتع بأبعاد صغيرة وموثوقية عالية، والمهم فيها أن عملها لا يتأثر بالإشعاعات الكونية".

المصدر: فيستي