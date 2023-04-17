"روستيخ" تطور مواد بموصفات خاصة لاستخدامها في المركبات الفضائية الواعدة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير مواد جديدة ستستخدم في صناعة المركبات الفضائية الروسية الواعدة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تمكن الخبراء في شركة روماشين التابعة لمؤسستنا من تطوير مواد مركبة جديدة يمكن استخدامها في أنظمة التحكم الحراري للمركبات التي ستطورها روسيا للرحلات الفضائية البعيدة بين الكواكب".

وأضاف البيان "المنتجات المركبة الجديدة مصنوعة من ألياف الكربون التي تم إشباعها بمواد قادرة على تحمل درجات حرارة عالية جدا، هذه المنتجات أخف من نظائرها المجوّدة حاليا بثلاث مرات تقريبا، ويمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية".

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وحول الموضوع مدير القسم الصناعي في "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو: "المنتجات الجديدة التي طورناها هي منتج محلي بالكامل، وتتفوق على نظائرها الأجنبية، هذه المنتجات ستغنينا عن بعض المواد الأجنبية التي كنا نستوردها لصناعات الفضاء، ويمكن أن تستخدم في عدة مجالات في الصناعات الفضائية مثل تطوير المركبات التي ستستعمل في الرحلات البعيدة بين كواكب المجموعة الشمسية، يمكن لهذه المواد تحمل التفاوت الكبير في درجات الحرارة".

وتعمل "روستيخ" حاليا على عدة مشاريع لتطوير مواد وتقنيات جديدة لصناعة الفضاء، وأعلنت مؤخرا عن تطوير إلكترونيات جديدة كليا لتحسين عمل الأقمار الصناعية، كما تعمل على تطوير معدات طبية صغيرة يمكن استعمالها في رحلات الفضاء.

المصدر: سلاح روسيا