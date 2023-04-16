ماسك يؤكد موعد إجراء أول اختبار لإطلاق مركبة فضائية متكاملة

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك موعد إجراء شركته "سبيس إكس" أول اختبار لإطلاق مركبة فضائية في يوم الاثنين.

وكتب ماسك على تويتر: "تجربة الإطلاق ستجري غدا".

وأعلنت "سبيس إكس" سابقا أن الأمر يتعلق بإجراء أول اختبار طيران لمجمع "متكامل تماما" يتكون من مركبة فضائية وصاروخ حامل ثقيل للغاية.

وأدرجت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية عملية الإطلاق ضمن الجدول الزمني المتفق عليه لعمليات الإطلاق الفضائية من قاعدة "بوكا تشيكا" الفضائية في تكساس، بتاريخ رئيسي في 17 أبريل وتاريخ احتياطي خلال الفترة من 18 إلى 21 أبريل.

تقوم "سبيس إكس" ببناء مركبة فضائية متعددة الاستخدام للقيام برحلات في الفضاء السحيق. وفقا لفكرة ماسك، المركبة الفضائية سيتم استخدامها أيضا لإرسال البشر إلى القمر والمريخ.

المصدر: ريا نوفوستي.