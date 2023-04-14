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أوروبا تطلق مستكشف أقمار المشتري

الفضاء

أوروبا تطلق مستكشف أقمار المشتري
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن نيتها إطلاق مسبار "JUICE" المخصص لدراسة كوكب المشتري اليوم الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن لوكالة "كان من المفترض أن تنفذ عملية إطلاق مسبار Jupiter Icy Moons Explorer من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية يوم الخميس 13 يونيو الجاري، وباستخدام صاروخ من نوع Ariane 5 ECA، لكن العملية أوقفت قبل 10 دقائق من موعد الإطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي تقع فيها القاعدة الفضائية، وتقرر تأجيل عملية الإطلاق إلى اليوم التالي".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المسبار من المفترض أن يعاد إطلاقه اليوم تمام الساعة 15:14 بتوقيت موسكو، وستبث عملية الإطلاق على قناة وكالة الفضاء الأوروبية على يوتيوب.

ويهدف برنامج " JUICE" الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 1.6 مليار يورو إلىإلى دراسة كوكب المشتري وأقماره الثلاثة – "جانيميد" و"كاليستو"  و"اوروبا"، ومن المتوقع وصول المسبار إلى الكوكب في حالة إطلاقه في موعد لا يتجاوز عام 2031.

المصدر: تاس+وكالات

 

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