تدشين مركز للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرة في جامعة موسكو الحكومية

افتتح في يوم الفضاء العالمي الموافق 12 أبريل في جامعة موسكو الحكومية مركز للتحكم في الأقمار الصناعية النانوية (كوبسات).

أفادت بذلك الخدمة الصحفية للجامعة والتي قالت إنه تم إنشاء المركز على أساس معهد الفيزياء للبحوث النووية لدى جامعة موسكو وفي إطار مشروعي "كواكب -270" و Space، وذلك بدعم من مؤسسة مساندة المبتكرات ومدرسة "البحوث الأساسية والتطبيقية الفضائية" التابعة لجامعة موسكو.

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ونقلت الخدمة الصحفية للجامعة عن المشرف على مشروع "كواكب – 270" ونائب مدير كلية البحوث النووية في جامعة موسكو، فلاديسلاف أوسيدلو قوله إن تدشين المركز يُتيح لنا فرصة تلقي المعلومات من الأقمار الصناعية المتناهية الصغر والتحكم فيها، ما يُعد أمرا مهما للتنبؤ في الطقس الفضائي وكذلك تنفيذ عدد من المهام الفلكية والعلمية. وسيسمح مركز التحكم في الأقمار الصناعية بتوسيع برنامج التعليم الخاص بتأهيل الأخصائيين وإنشاء قاعدة مادية سيتدرب الطلاب فيها على التعامل مع الأقمار الصناعية الحقيقية".

وقال المشرف على مشروع "كواكب – 270" إن محطات استقبال وإرسال الإشارات وهوائياتها وأجهزة قيادتها قد تم توصيلها بالمركز عن طريق الإنترنت. أما تحقيق مشروع "كواكب – 270" سيسمح للعلماء بتطوير الأجهزة اللازمة لمراقبة تدفقات الجسيْمات في مدار الأرض وتتبع انبعاثات أشعة غاما من الغلاف الجوي للأرض.

يذكر أن جامعة موسكو الحكومية تمتلك في الوقت الراهن 7 أقمار صناعية عاملة، وهناك 6 أقمار صناعية أخرى يتم تحضيرها للإطلاق إلى مدار الأرض. ويتوقع أن يتم تشكيل شبكة مدارية واسعة ستضم عشرات الأقمار الصناعية النانوية.

المصدر: تاس