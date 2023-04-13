جامعة تكنولوجية من بطرسبورغ تطلق أول قمر صناعي صغير مزوّد بمحرك

سترسل جامعة "بطرس الأكبر" التكنولوجية في بطرسبورغ لأول مرة إلى مدار الأرض قمرا صناعيا صغيرا جدا من طراز "كوبسات" تم تزويده بمحرك.

أفاد بذلك، سيرغي ماكاروف، أستاذ المدرسة العليا لعلم الفيزياء التطبيقية والتكنولوجيات الفضائية ومدير مشروع "كوبسات"، الذي قال إنه يخطط لإطلاق القمر الصناعي العلمي في 28 يوليو عام 2023.

وأعاد البروفسور إلى الأذهان أن جامعته كانت قد أطلقت إلى مدار الأرض في وقت سابق قمريْن صناعييْن من مطار "بايكونور" في إطار مشروع Space Pi.

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وقال البروفسور في مؤتمر صحفي عقده في وكالة "تاس" الروسية إن "القمر الصناعي الذي سيطلق في 28 يوليو المقبل يختلف عن سابقاته لأن تصميمه يضم محركا. ونأمل أن مستطيع التأكد من قدرته على تغيير موقعه ومداره. وأوضح أن التحكم في مسارات الأقمار الصناعية هو المهمة رقم 1 ليس بالنسبة إلينا فحسب بل وبالنسبة للعلماء في العالم أجمع".

وحسب البروفيسور فإن تنفيذ تلك المهمة يعتبر أمرا في غاية الصعوبة ويمكن أن يفتح آفاقا للجمع بين الأقمار الصناعية لتشكّل مجموعة كاملة أو محطة. وفي المستقبل يمكن أن تستخدم الأقمار الصناعية الجوالة لإنشاء تراكيب ضخمة في مدار الأرض.

وقال:" إننا نخطط لإطلاق قمريْن صناعيين آخرين من هذا النوع في الربع الأول للعام المقبل، سيتم تزويدهما ليس فقط بمحرك واحد بل بعدة محركات. وأنا آمل بنجاح هذه البعثة المعقدة".

يذكر أن الأقمار الصناعية من طراز "كوبسات" تُخصص لدراسة مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي على سطح الأرض ضمن مجالات الترددات المختلفة. وبمقدور تلك الأقمار الصناعية أن تحقق خلال يوم واحد 30 دورة حول الأرض وتسجّل الأشعة الكهرومغناطيسية ضمن مجال الترددات من 0.3 إلى 18 غيغاهرتس.

جدير بالذكر أن مشروع Space Pi الروسي يقضي بإطلاق 100 قمر صناعي صغير جدا في عدة أعوام. وستساعد تلك الأقمار الصناعية في إجراء تجارب بمشاركة التلاميذ الروس الفائزين بمسابقة "الفضاء المفتوح".

المصدر: تاس