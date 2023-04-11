النيادي ينفذ أول رائد عربي يسير في الفضاء المفتوح

من المقرر أن يقوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بالسير في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية (ISS) في 28 أبريل الجاري.

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وسيكون النشاط خارج المركبة (EVA) الذي يستغرق 6.5 ساعات هو الأول على الإطلاق لرائد فضاء عربي، وسيجعل الإمارات العربية المتحدة الدولة العاشرة التي يسير فيها أحد مواطنيها في الفضاء.

وخلال النشاط خارج المركبة، سيستعيد النيادي وزميله ستيفن بوين من ناسا قطعة من معدات الاتصالات تسمى وحدة مجموعة الترددات الراديوية (RFG) والتي من المقرر إعادتها إلى الأرض.

وسيقوم الثنائي أيضا بصيانة وتحديث محطة الفضاء الدولية لتركيب ألواح شمسية متقدمة، والتي سيتم تركيبها في عملية السير في الفضاء خلال مهمة لاحقة في يونيو.

وكتب النيادي على تويتر في 6 أبريل: "أنتظر هذه اللحظة التاريخية التي تتوّج سنوات من التدريبات بمختبر الطفو المحايد في ناسا.. وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي لتمثيل وطني، ومتابعة مسيرة استثنائية بدأتها أجيال من رواد الفضاء قبلي".

اختياري لأكون أوّل رائد فضاء عربي يقوم بمهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية فخر كبير، وفي الوقت ذاته مسؤولية كبرى..



أنتظر هذه اللحظة التاريخية التي تتوّج سنوات من التدريبات بمختبر الطفو المحايد في ناسا.. وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي لتمثيل وطني، ومتابعة مسيرة استثنائية بدأتها… pic.twitter.com/UmadHGdCTm — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 6, 2023

وأمضى النيادي أكثر من 55 ساعة تحت الماء في مختبر الطفو المحايد التابع لناسا في هيوستن، وهو نسخة طبق الأصل بالحجم الكامل لمحطة الفضاء الدولية مغمورة في حوض سباحة. ووجودها تحت الماء يحاكي انعدام الوزن، ما يجعل هذا المختبر المائي مركز تدريب مثالي لرواد الفضاء الذين يسيرون في الفضاء.

وانطلق رائد الفضاء من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في 2 مارس 2023، كجزء من مهمة "سبيس إكس" Crew-6.

وسيبقى على متن محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر كأول رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة، وأول رائد عربي يقضي فترة طويلة الأمد في الفضاء، حيث سيجري 19 تجربة تدرس كل شيء من آلام الظهر إلى بيولوجيا النبات.

شرفٌ كبير لي أن أكون جزءً من هذه المهمة التاريخية التي أمثل فيها بلدي الإمارات وأن أحصل على شارة رواد الفضاء الذهبية من وكالة ناسا. سأحمل هذه الشارة كعلامة على الالتزام الذي تعهّدت به منذ أن بدأت هذا المسار. pic.twitter.com/LfDVKk0Yfb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 4, 2023

وحصل النيادي على شارة رواد الفضاء الذهبية من وكالة ناسا، وشارك عبر حسابه على "تويتر" في 4 أبريل صور هذا التتويج، وكتب: "شرف كبير لي أن أكون جزء من هذه المهمة التاريخية التي أمثل فيها بلدي الإمارات وأن أحصل على شارة رواد الفضاء الذهبية من وكالة ناسا. سأحمل هذه الشارة كعلامة على الالتزام الذي تعهدت به منذ أن بدأت هذا المسار".

المصدر: سبيس