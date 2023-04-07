من هي رائدة الفضاء السعودية الأولى؟

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن شهر مايو المقبل سيشهد إطلاق رحلة تقل أول رائدة فضاء سعودية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي وزميلها علي القرني سينضمان إلى طاقم المهمة الفضائية "AX-2" التي ستتجه نحو المحطة الفضائية في شهر مايو القادم.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء في تغريدة لها على تويتر "إعلان Axion-Space موعد انطلاق أبطالنا إلى الفضاء في شهر مايو المقبل، هو بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء".

بإعلان @Axiom_Space موعد انطلاق رحلة أبطالنا @Astro_Rayyanah ، @AstroAli11 إلى الفضاء في شهر مايو المقبل؛ بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء.

السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/ncnPRfn8Ra — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) April 6, 2023

وريانة برناوي هي رائدة فضاء سعودية من مواليد 1990، في 12 فبراير 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.

يشارك كل من رائدي الفضاء "ريانة برناوي" و "علي القرني" في هذه المهمة الفضائية كأول ثنائي سعودي يشارك في رحلات الفضاء المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/uz1xIMNjPX — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) February 15, 2023

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برناوي أخصائية في الأبحاث المخبرية، حاصلة على بكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، ولديها خبرة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

المصدر: وكالات سعودية