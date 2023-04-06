سلطان النيادي يصور بعض الدول العربية من الفضاء (فيديو)

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي مقطع فييديو مميز أظهر فيه كيف تبدو بعض الدول العربية من الفضاء.

وقام النيادي بتصوير المقطع الذي نشره على صفحته على "تويتر" من نوافذ المحطة الفضائية الدولية المتواجد على متنها حاليا، وأرفق المقطع بالقول "من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة، أهدي إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء".

من بلاد الرافدين إلى مسقط الحبيبة،

أهدي إليكم هذه الجولة الصباحية فوق شبه الجزيرة العربية من الفضاء. pic.twitter.com/30JJeHNqUC — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 5, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي كان قد ذهب إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن طاقم المهمة crew-6، ليخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء ستستمر لستة أشهر متواصلة في المحطة.

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ومن المقرر أن يجري رائد الفضاء الإماراتي العديد من التجارب العلمية على متن المحطة، مخصصة لموضوعات مثل آلام الظهر، وبيولوجيا النبات، وصحة القلب والأوعية الدموية، وعلوم المواد، والإشعاع، والنوم، والسوائل، وفقا لنظرة عامة مقدمة من مركز محمد بن راشد للفضاء التي تدير برنامج رواد الفضاء الإماراتيين.

المصدر: وكالات