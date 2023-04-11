مركز فضائي روسي يختتم اختبار صاروخ "أنغارا" الثقيل

يقضي برنامج الاختبارات الفضائية لصاروخ "أنغارا – آ 5" الروسي الثقيل بتحقيق 6 اختبارات عن طريق إطلاق الصاروخ إلى الفضاء.

وقد نفذت إلى حد الان 3 اختبارات، والباقي هو 3 اختبارات أخرى. أعلن ذلك، أليكسي فاروتشكو، مدير عام مركز "خرونيتشيف"، بصفته فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

إقرأ المزيد

وقال: "إننا نجحنا في إطلاق 3 صواريخ اختبارية من طراز "أنغارا – آ 5" الثقيل أعوام 2014، 2020، 2021."

وحسب مدير عام المركز فإن الصاروخيْن الرابع والخامس قد تم تسليمهما لمؤسسة "روس كوسموس". أما الصاروخ السادس الاختباري الأخير فلا يزال قيد التجميع. وسيتم تعيين مواعيد إطلاقها وفقا لاحتياجات نقل الحمولة المفيدة إلى الفضاء.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والفائقة الثقل. وتستخدم الصواريخ الحديثة مكوّنات نظيفة بيئيا للوقود. وقد تم إطلاق أول صاروخ اختباري خفيف من تلك الاسرة في 9 يوليو عام 2014 ، أما أول صاروخ اختباري ثقيل فانطلق إلى الفضاء في 23 ديسمبر عام 2014 من مطار "بليسِتسك" الفضائي العسكري.

المصدر: تاس