روسيا تنتج أول صاروخ فضائي يحل محل "روكوت " الأوكراني

باشر مركز "خرونيتشيف" الفضائي بإنتاج بعض المكوّنات لأول صاروخ من طراز "روكوت – إم" تم تزويده بنظام القيادة الروسي الصنع الذي حل محل نظام القيادة الأوكراني.

صرح بذلك مدير عام المركز، أليكسي فاروتشكو، في حديث أدلى به يوم 10 أبريل لوكالة "تاس" الروسية.

وقال:" إن مركزنا في صدد تحقيق مشروع صاروخ "روكوت – إم" الذي يقضي باستبدال بعض مكوناته بمكونات روسية الصنع سيتم إنتاجها على مدى أعوام.

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وأعاد مدير عام المركز إلى الأذهان أن منتدى الجيش – 2018" العسكري التقني كشف عن جهود المركز الرامية إلى تصميم صاروخ "روكوت – 2" الفضائي المزوّد بنظام قيادة حديث من شأنه أن يحل محل نظام القيادة الأوكراني الموجود في الصواريخ التابعة لأسرة "روكوت" الأوكرانية. وكان يفترض أولا أن يطلق صاروخ "روكوت – 2" المطوّر عام 2022.

لكن في مايو الماضي صرح مدير عام مركز "خرونيتشيف" أليكسي فاروتشكو، لوكالة "تاس" الروسية أن أجهزة الصاروخ قد أخضعت لفحص دقيق، ما جعل متخصصي المركز يخرجون باستنتاج مفاده أن عمر أجهزة الصاروخ التي استخدمت لمدة طويلة قد انتهى. لذلك تم تأجيل إطلاق أول صاروخ "روكوت – إم" من مطار "بليسِتسك" الفضائي إلى عام 2024.

المصدر: تاس